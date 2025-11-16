Dexlab (XLAB) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Dexlab (XLAB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:43:21 (UTC+8)
Dexlab (XLAB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dexlab (XLAB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 290.30K
Samlet udbud
$ 5.00T
Cirkulerende forsyning
$ 351.67B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.13M
Alle tiders Høj:
$ 0.00001911
Alle tiders Lav:
$ 0.000000836521858581
Nuværende pris:
$ 0.0000008255
Dexlab (XLAB) Information

Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.

Officiel hjemmeside:
https://www.dexlab.space/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/XLnpFRQ3rSWupCRjuQfx74mgVoT3ezVJKE1CogRZxhH

Dexlab (XLAB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Dexlab (XLAB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal XLAB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange XLAB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår XLAB's tokenomics, kan du udforske XLAB tokens live-pris!

Sådan køber du XLAB

Er du interesseret i at tilføje Dexlab (XLAB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XLAB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Dexlab (XLAB) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for XLAB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

XLAB Prisprediktion

Vil du vide, hvor XLAB måske er på vej hen? Vores XLAB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

