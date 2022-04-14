XION (XION) Tokenomics Få vigtig indsigt i XION (XION), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XION (XION) Information Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction. Officiel hjemmeside: https://xion.burnt.com Hvidbog: https://xion.burnt.com/whitepaper Block Explorer: https://explorer.burnt.com Køb XION nu!

Markedsværdi: $ 40.61M
Samlet udbud $ 200.00M
Cirkulerende forsyning $ 39.03M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 208.10M
Alle tiders Høj: $ 10.014
Alle tiders Lav: $ 0.5
Nuværende pris: $ 1.0405

XION (XION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XION (XION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XION's tokenomics, kan du udforske XION tokens live-pris!

XION (XION) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XION hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XION prishistorikken nu!

XION Prisprediktion Vil du vide, hvor XION måske er på vej hen? Vores XION prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XION Tokens prisprediktion nu!

