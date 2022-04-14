Xi Token (XI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Xi Token (XI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Xi Token (XI) Information The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus. Officiel hjemmeside: https://www.xiprotocol.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x295B42684F90c77DA7ea46336001010F2791Ec8c Køb XI nu!

Xi Token (XI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xi Token (XI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Alle tiders Høj: $ 0.3299 $ 0.3299 $ 0.3299 Alle tiders Lav: $ 0.000905202305806792 $ 0.000905202305806792 $ 0.000905202305806792 Nuværende pris: $ 0.001569 $ 0.001569 $ 0.001569 Få mere at vide om Xi Token (XI) pris

Xi Token (XI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xi Token (XI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XI's tokenomics, kan du udforske XI tokens live-pris!

Xi Token (XI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

XI Prisprediktion Vil du vide, hvor XI måske er på vej hen? Vores XI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

