Common Wealth (WLTH) Information Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Officiel hjemmeside: http://joincommonwealth.xyz Hvidbog: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d

Common Wealth (WLTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Common Wealth (WLTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.39M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 853.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.14M Alle tiders Høj: $ 0.25419 Alle tiders Lav: $ 0.002104944606864166 Nuværende pris: $ 0.005139

Common Wealth (WLTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Common Wealth (WLTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WLTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WLTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Common Wealth (WLTH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WLTH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

WLTH Prisprediktion Vil du vide, hvor WLTH måske er på vej hen? Vores WLTH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

