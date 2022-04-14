Common Wealth (WLTH) Tokenomics

Common Wealth (WLTH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Common Wealth (WLTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Common Wealth (WLTH) Information

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Officiel hjemmeside:
http://joincommonwealth.xyz
Hvidbog:
https://joincommonwealth.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d

Common Wealth (WLTH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Common Wealth (WLTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.39M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 853.74M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 5.14M
Alle tiders Høj:
$ 0.25419
Alle tiders Lav:
$ 0.002104944606864166
Nuværende pris:
$ 0.005139
Common Wealth (WLTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Common Wealth (WLTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WLTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WLTH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WLTH's tokenomics, kan du udforske WLTH tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

