Wen (WEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wen (WEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wen (WEN) Information A community coin to immortalize WEN culture. Officiel hjemmeside: https://www.wenwencoin.com/ Hvidbog: https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32 Block Explorer: https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk Køb WEN nu!

Wen (WEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wen (WEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.56M $ 27.56M $ 27.56M Samlet udbud $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B Cirkulerende forsyning $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.56M $ 27.56M $ 27.56M Alle tiders Høj: $ 0.0005656 $ 0.0005656 $ 0.0005656 Alle tiders Lav: $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 Nuværende pris: $ 0.00003787 $ 0.00003787 $ 0.00003787 Få mere at vide om Wen (WEN) pris

Wen (WEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wen (WEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEN's tokenomics, kan du udforske WEN tokens live-pris!

Sådan køber du WEN Er du interesseret i at tilføje Wen (WEN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WEN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WEN på MEXC nu!

Wen (WEN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WEN prishistorikken nu!

WEN Prisprediktion Vil du vide, hvor WEN måske er på vej hen? Vores WEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WEN Tokens prisprediktion nu!

