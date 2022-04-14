Welf (WELF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Welf (WELF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Welf (WELF) Information WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Officiel hjemmeside: https://www.welf.com/ Hvidbog: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Køb WELF nu!

Welf (WELF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Welf (WELF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.17M $ 45.17M $ 45.17M Alle tiders Høj: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 Alle tiders Lav: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Nuværende pris: $ 0.9033 $ 0.9033 $ 0.9033 Få mere at vide om Welf (WELF) pris

Welf (WELF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Welf (WELF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WELF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WELF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WELF's tokenomics, kan du udforske WELF tokens live-pris!

Sådan køber du WELF Er du interesseret i at tilføje Welf (WELF) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WELF, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WELF på MEXC nu!

Welf (WELF) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WELF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WELF prishistorikken nu!

WELF Prisprediktion Vil du vide, hvor WELF måske er på vej hen? Vores WELF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WELF Tokens prisprediktion nu!

