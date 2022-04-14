wrapped dog (WDOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i wrapped dog (WDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

wrapped dog (WDOG) Information Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://wdog.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump Køb WDOG nu!

wrapped dog (WDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for wrapped dog (WDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Alle tiders Høj: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 Alle tiders Lav: $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 Nuværende pris: $ 0.0013133 $ 0.0013133 $ 0.0013133 Få mere at vide om wrapped dog (WDOG) pris

wrapped dog (WDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for wrapped dog (WDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WDOG's tokenomics, kan du udforske WDOG tokens live-pris!

Sådan køber du WDOG Er du interesseret i at tilføje wrapped dog (WDOG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WDOG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WDOG på MEXC nu!

wrapped dog (WDOG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WDOG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WDOG prishistorikken nu!

WDOG Prisprediktion Vil du vide, hvor WDOG måske er på vej hen? Vores WDOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WDOG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!