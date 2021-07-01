Axelar (WAXL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Axelar (WAXL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Axelar (WAXL) Information Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability. Officiel hjemmeside: https://axelar.network/ Hvidbog: https://axelar.network/wp-content/uploads/2021/07/axelar_whitepaper.pdf Block Explorer: https://axelarscan.io/ Køb WAXL nu!

Axelar (WAXL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Axelar (WAXL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 345.13M $ 345.13M $ 345.13M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.7486 $ 2.7486 $ 2.7486 Alle tiders Lav: $ 0.27453230501386905 $ 0.27453230501386905 $ 0.27453230501386905 Nuværende pris: $ 0.339 $ 0.339 $ 0.339 Få mere at vide om Axelar (WAXL) pris

Axelar (WAXL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Axelar (WAXL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAXL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAXL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAXL's tokenomics, kan du udforske WAXL tokens live-pris!

Sådan køber du WAXL Er du interesseret i at tilføje Axelar (WAXL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WAXL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WAXL på MEXC nu!

Axelar (WAXL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WAXL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WAXL prishistorikken nu!

WAXL Prisprediktion Vil du vide, hvor WAXL måske er på vej hen? Vores WAXL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WAXL Tokens prisprediktion nu!

