Vtrading (VTRADING) Information The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Officiel hjemmeside: https://www.vtrading.com/#/ Hvidbog: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c Køb VTRADING nu!

Vtrading (VTRADING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vtrading (VTRADING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Alle tiders Høj: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Alle tiders Lav: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 Nuværende pris: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Få mere at vide om Vtrading (VTRADING) pris

Vtrading (VTRADING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vtrading (VTRADING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VTRADING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VTRADING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VTRADING's tokenomics, kan du udforske VTRADING tokens live-pris!

Vtrading (VTRADING) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VTRADING hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VTRADING prishistorikken nu!

VTRADING Prisprediktion Vil du vide, hvor VTRADING måske er på vej hen? Vores VTRADING prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VTRADING Tokens prisprediktion nu!

