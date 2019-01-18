V Systems (VSYS) Tokenomics Få vigtig indsigt i V Systems (VSYS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

V Systems (VSYS) Information V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Officiel hjemmeside: https://www.v.systems/ Hvidbog: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.v.systems/ Køb VSYS nu!

V Systems (VSYS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for V Systems (VSYS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 Alle tiders Lav: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 Nuværende pris: $ 0.0003312 $ 0.0003312 $ 0.0003312 Få mere at vide om V Systems (VSYS) pris

V Systems (VSYS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for V Systems (VSYS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VSYS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VSYS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VSYS's tokenomics, kan du udforske VSYS tokens live-pris!

