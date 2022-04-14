Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Volt Inu V3 (VOLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Volt Inu V3 (VOLT) Information Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Officiel hjemmeside: https://voltinu.in/ Hvidbog: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Køb VOLT nu!

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Volt Inu V3 (VOLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.86M $ 8.86M $ 8.86M Samlet udbud $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Cirkulerende forsyning $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.16M $ 11.16M $ 11.16M Alle tiders Høj: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 Alle tiders Lav: $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 $ 0.000000138313831669 Nuværende pris: $ 0.0000001618 $ 0.0000001618 $ 0.0000001618 Få mere at vide om Volt Inu V3 (VOLT) pris

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Volt Inu V3 (VOLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VOLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VOLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VOLT's tokenomics, kan du udforske VOLT tokens live-pris!

Volt Inu V3 (VOLT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VOLT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VOLT prishistorikken nu!

