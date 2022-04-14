Vita Inu (VINU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vita Inu (VINU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vita Inu (VINU) Information Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. Officiel hjemmeside: https://vitainu.org Hvidbog: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa Køb VINU nu!

Vita Inu (VINU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vita Inu (VINU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.44M $ 16.44M $ 16.44M Samlet udbud $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T Cirkulerende forsyning $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.44M $ 16.44M $ 16.44M Alle tiders Høj: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000018277 $ 0.000000018277 $ 0.000000018277 Få mere at vide om Vita Inu (VINU) pris

Vita Inu (VINU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vita Inu (VINU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VINU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VINU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VINU's tokenomics, kan du udforske VINU tokens live-pris!

Sådan køber du VINU Er du interesseret i at tilføje Vita Inu (VINU) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VINU, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VINU på MEXC nu!

Vita Inu (VINU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VINU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VINU prishistorikken nu!

VINU Prisprediktion Vil du vide, hvor VINU måske er på vej hen? Vores VINU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VINU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!