Ultra (UOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ultra (UOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ultra (UOS) Information Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Officiel hjemmeside: https://ultra.io/ Hvidbog: https://ultra.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c Køb UOS nu!

Ultra (UOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ultra (UOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.41M $ 21.41M $ 21.41M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 446.19M $ 446.19M $ 446.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Alle tiders Lav: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 Nuværende pris: $ 0.04798 $ 0.04798 $ 0.04798 Få mere at vide om Ultra (UOS) pris

Ultra (UOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ultra (UOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UOS's tokenomics, kan du udforske UOS tokens live-pris!

Sådan køber du UOS Er du interesseret i at tilføje Ultra (UOS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UOS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UOS på MEXC nu!

Ultra (UOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UOS prishistorikken nu!

UOS Prisprediktion Vil du vide, hvor UOS måske er på vej hen? Vores UOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UOS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!