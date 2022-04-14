UMA (UMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i UMA (UMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UMA (UMA) Information Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Officiel hjemmeside: https://umaproject.org/ Hvidbog: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 Køb UMA nu!

UMA (UMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UMA (UMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 110.94M $ 110.94M $ 110.94M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 88.97M $ 88.97M $ 88.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 43.226 $ 43.226 $ 43.226 Alle tiders Lav: $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 Nuværende pris: $ 1.2469 $ 1.2469 $ 1.2469 Få mere at vide om UMA (UMA) pris

UMA (UMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UMA (UMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UMA's tokenomics, kan du udforske UMA tokens live-pris!

UMA (UMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UMA prishistorikken nu!

UMA Prisprediktion Vil du vide, hvor UMA måske er på vej hen? Vores UMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UMA Tokens prisprediktion nu!

