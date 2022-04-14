Unicorn Fart Dust (UFD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Unicorn Fart Dust (UFD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Unicorn Fart Dust (UFD) Information Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://unicornfartdust.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump Køb UFD nu!

Unicorn Fart Dust (UFD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Unicorn Fart Dust (UFD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.14M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.14M Alle tiders Høj: $ 0.43094 Alle tiders Lav: $ 0.013946593965305528 Nuværende pris: $ 0.03814

Unicorn Fart Dust (UFD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Unicorn Fart Dust (UFD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UFD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UFD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UFD's tokenomics, kan du udforske UFD tokens live-pris!

Unicorn Fart Dust (UFD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UFD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UFD prishistorikken nu!

UFD Prisprediktion Vil du vide, hvor UFD måske er på vej hen? Vores UFD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UFD Tokens prisprediktion nu!

