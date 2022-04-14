Undeads Games (UDS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Undeads Games (UDS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Undeads Games (UDS) Information Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. Officiel hjemmeside: https://undeads.com Hvidbog: https://undeads.gitbook.io Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 Køb UDS nu!

Undeads Games (UDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Undeads Games (UDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.99M $ 52.99M $ 52.99M Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 45.80M $ 45.80M $ 45.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 289.25M $ 289.25M $ 289.25M Alle tiders Høj: $ 3.4499 $ 3.4499 $ 3.4499 Alle tiders Lav: $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 Nuværende pris: $ 1.157 $ 1.157 $ 1.157 Få mere at vide om Undeads Games (UDS) pris

Undeads Games (UDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Undeads Games (UDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UDS's tokenomics, kan du udforske UDS tokens live-pris!

