U2U Network (U2U) Tokenomics Få vigtig indsigt i U2U Network (U2U), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

U2U Network (U2U) Information U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation. Officiel hjemmeside: https://u2u.xyz/ Hvidbog: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Block Explorer: https://u2uscan.xyz/ Køb U2U nu!

U2U Network (U2U) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for U2U Network (U2U), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.03M $ 69.03M $ 69.03M Alle tiders Høj: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Alle tiders Lav: $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 Nuværende pris: $ 0.006903 $ 0.006903 $ 0.006903 Få mere at vide om U2U Network (U2U) pris

U2U Network (U2U) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for U2U Network (U2U) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal U2U tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange U2U tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår U2U's tokenomics, kan du udforske U2U tokens live-pris!

Sådan køber du U2U Er du interesseret i at tilføje U2U Network (U2U) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe U2U, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber U2U på MEXC nu!

U2U Network (U2U) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for U2U hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk U2U prishistorikken nu!

U2U Prisprediktion Vil du vide, hvor U2U måske er på vej hen? Vores U2U prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se U2U Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!