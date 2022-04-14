Polytrade (TRADE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polytrade (TRADE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polytrade (TRADE) Information POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Officiel hjemmeside: https://polytrade.finance Hvidbog: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Køb TRADE nu!

Polytrade (TRADE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polytrade (TRADE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Alle tiders Lav: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Nuværende pris: $ 0.13036 $ 0.13036 $ 0.13036 Få mere at vide om Polytrade (TRADE) pris

Polytrade (TRADE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polytrade (TRADE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRADE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRADE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRADE's tokenomics, kan du udforske TRADE tokens live-pris!

Sådan køber du TRADE Er du interesseret i at tilføje Polytrade (TRADE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TRADE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TRADE på MEXC nu!

Polytrade (TRADE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRADE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRADE prishistorikken nu!

TRADE Prisprediktion Vil du vide, hvor TRADE måske er på vej hen? Vores TRADE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRADE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!