Timeworx.io (TIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Timeworx.io (TIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Timeworx.io (TIX) Information Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions. Officiel hjemmeside: https://timeworx.io Hvidbog: https://docs.timeworx.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8459AB8d6aa488716c568896c0502C0AF0EB6983 Køb TIX nu!

Timeworx.io (TIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Timeworx.io (TIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1 $ 1 $ 1 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.004105 $ 0.004105 $ 0.004105 Få mere at vide om Timeworx.io (TIX) pris

Timeworx.io (TIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Timeworx.io (TIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIX's tokenomics, kan du udforske TIX tokens live-pris!

Sådan køber du TIX Er du interesseret i at tilføje Timeworx.io (TIX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TIX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TIX på MEXC nu!

Timeworx.io (TIX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TIX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TIX prishistorikken nu!

TIX Prisprediktion Vil du vide, hvor TIX måske er på vej hen? Vores TIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TIX Tokens prisprediktion nu!

