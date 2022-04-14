TonCapy (TCAPY) Tokenomics Få vigtig indsigt i TonCapy (TCAPY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TonCapy (TCAPY) Information TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Officiel hjemmeside: https://www.toncapy.com/ Hvidbog: https://docs.toncapy.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Køb TCAPY nu!

TonCapy (TCAPY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TonCapy (TCAPY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 756.87B $ 756.87B $ 756.87B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 275.50M $ 275.50M $ 275.50M Alle tiders Høj: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 Alle tiders Lav: $ 0.000225653432619387 $ 0.000225653432619387 $ 0.000225653432619387 Nuværende pris: $ 0.000364 $ 0.000364 $ 0.000364 Få mere at vide om TonCapy (TCAPY) pris

TonCapy (TCAPY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TonCapy (TCAPY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TCAPY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TCAPY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TCAPY's tokenomics, kan du udforske TCAPY tokens live-pris!

TonCapy (TCAPY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TCAPY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TCAPY prishistorikken nu!

TCAPY Prisprediktion Vil du vide, hvor TCAPY måske er på vej hen? Vores TCAPY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TCAPY Tokens prisprediktion nu!

