Sylo (SYLO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Sylo (SYLO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Sylo (SYLO) Information

Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

Officiel hjemmeside:
https://www.sylo.io
Hvidbog:
https://www.sylo.io/whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4

Sylo (SYLO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sylo (SYLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 6.41B
$ 6.41B$ 6.41B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M
Alle tiders Høj:
$ 0.004087
$ 0.004087$ 0.004087
Alle tiders Lav:
$ 0.000349464291205505
$ 0.000349464291205505$ 0.000349464291205505
Nuværende pris:
$ 0.000406
$ 0.000406$ 0.000406

Sylo (SYLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Sylo (SYLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SYLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SYLO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SYLO's tokenomics, kan du udforske SYLO tokens live-pris!

Sylo (SYLO) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SYLO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SYLO Prisprediktion

Vil du vide, hvor SYLO måske er på vej hen? Vores SYLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

