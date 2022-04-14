myDid (SYL) Tokenomics Få vigtig indsigt i myDid (SYL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

myDid (SYL) Information The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. Officiel hjemmeside: https://mydid.com/ Hvidbog: https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86 Køb SYL nu!

myDid (SYL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for myDid (SYL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Alle tiders Høj: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 Alle tiders Lav: $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 Nuværende pris: $ 0.0002036 $ 0.0002036 $ 0.0002036 Få mere at vide om myDid (SYL) pris

myDid (SYL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for myDid (SYL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYL's tokenomics, kan du udforske SYL tokens live-pris!

