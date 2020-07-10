Trustswap (SWAP) Tokenomics

Trustswap (SWAP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Trustswap (SWAP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Trustswap (SWAP) Information

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Officiel hjemmeside:
https://trustswap.com/
Hvidbog:
https://trustswap.gitbook.io/trustswap/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe

Trustswap (SWAP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Trustswap (SWAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 8.46M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 100.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 5.37482
Alle tiders Lav:
$ 0.0125283595814
Nuværende pris:
$ 0.08465
Trustswap (SWAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Trustswap (SWAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SWAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SWAP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SWAP's tokenomics, kan du udforske SWAP tokens live-pris!

Trustswap (SWAP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SWAP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SWAP Prisprediktion

Vil du vide, hvor SWAP måske er på vej hen? Vores SWAP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.