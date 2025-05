SWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

NavnSWAP

RangNo.1127

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.80%

Cirkulationsforsyning99,995,164

Max Udbud0

Samlet Udbud99,995,164.26708125

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2020-07-10 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj5.02240699,2021-04-16

Laveste pris0.0125283595814,2020-07-13

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

