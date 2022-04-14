Stratos (STOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stratos (STOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stratos (STOS) Information Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths. Officiel hjemmeside: https://www.thestratos.org/ Hvidbog: https://www.thestratos.org/assets/pdf/stratos-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.thestratos.org/stratos Køb STOS nu!

Stratos (STOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stratos (STOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 38.80M $ 38.80M $ 38.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.639 $ 5.639 $ 5.639 Alle tiders Lav: $ 0.10131339050901036 $ 0.10131339050901036 $ 0.10131339050901036 Nuværende pris: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Få mere at vide om Stratos (STOS) pris

Stratos (STOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stratos (STOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STOS's tokenomics, kan du udforske STOS tokens live-pris!

Sådan køber du STOS Er du interesseret i at tilføje Stratos (STOS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STOS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STOS på MEXC nu!

Stratos (STOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STOS prishistorikken nu!

STOS Prisprediktion Vil du vide, hvor STOS måske er på vej hen? Vores STOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STOS Tokens prisprediktion nu!

