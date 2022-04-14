Subsquid (SQD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Subsquid (SQD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Subsquid (SQD) Information Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences. Officiel hjemmeside: https://www.sqd.ai Hvidbog: https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1 Køb SQD nu!

Subsquid (SQD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Subsquid (SQD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 95.71M $ 95.71M $ 95.71M Samlet udbud $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Cirkulerende forsyning $ 728.65M $ 728.65M $ 728.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 175.61M $ 175.61M $ 175.61M Alle tiders Høj: $ 0.693 $ 0.693 $ 0.693 Alle tiders Lav: $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 Nuværende pris: $ 0.13135 $ 0.13135 $ 0.13135 Få mere at vide om Subsquid (SQD) pris

Subsquid (SQD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Subsquid (SQD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SQD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SQD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SQD's tokenomics, kan du udforske SQD tokens live-pris!

Subsquid (SQD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SQD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SQD prishistorikken nu!

