Sologenic (SOLO) Information Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends. Officiel hjemmeside: https://www.sologenic.org/ Hvidbog: https://www.sologenic.com/downloads/sologenic-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bithomp.com/explorer/rsoLo2S1kiGeCcn6hCUXVrCpGMWLrRrLZz Køb SOLO nu!

Sologenic (SOLO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sologenic (SOLO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 142.42M $ 142.42M $ 142.42M Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 398.78M $ 398.78M $ 398.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 142.86M $ 142.86M $ 142.86M Alle tiders Høj: $ 0.94999 $ 0.94999 $ 0.94999 Alle tiders Lav: $ 0.05447753618601995 $ 0.05447753618601995 $ 0.05447753618601995 Nuværende pris: $ 0.35715 $ 0.35715 $ 0.35715 Få mere at vide om Sologenic (SOLO) pris

Sologenic (SOLO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sologenic (SOLO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLO's tokenomics, kan du udforske SOLO tokens live-pris!

Sologenic (SOLO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOLO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOLO prishistorikken nu!

SOLO Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLO måske er på vej hen? Vores SOLO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLO Tokens prisprediktion nu!

