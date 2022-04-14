SafeMars (SMARS) Tokenomics Få vigtig indsigt i SafeMars (SMARS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SafeMars (SMARS) Information The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn. Officiel hjemmeside: https://smars.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xC0366a104b429f0806BfA98d0008DAA9555b2BEd Køb SMARS nu!

SafeMars (SMARS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SafeMars (SMARS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 400.00T $ 400.00T $ 400.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Alle tiders Høj: $ 0.0000028888 $ 0.0000028888 $ 0.0000028888 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000005975 $ 0.000000005975 $ 0.000000005975 Få mere at vide om SafeMars (SMARS) pris

SafeMars (SMARS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SafeMars (SMARS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SMARS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SMARS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SMARS's tokenomics, kan du udforske SMARS tokens live-pris!

Sådan køber du SMARS Er du interesseret i at tilføje SafeMars (SMARS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SMARS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SMARS på MEXC nu!

SafeMars (SMARS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SMARS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SMARS prishistorikken nu!

SMARS Prisprediktion Vil du vide, hvor SMARS måske er på vej hen? Vores SMARS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SMARS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!