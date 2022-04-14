SKOR (SKORAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SKOR (SKORAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SKOR (SKORAI) Information SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style. Officiel hjemmeside: https://skoragents.ai Hvidbog: https://agent-precision.gitbook.io/skor-ai Block Explorer: https://solscan.io/token/8CLGcTogo6FoYkEQQBm3Vm2PVckYCiCm3XXhdsr4skoR Køb SKORAI nu!

SKOR (SKORAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SKOR (SKORAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.23173 $ 0.23173 $ 0.23173 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.18473 $ 0.18473 $ 0.18473 Få mere at vide om SKOR (SKORAI) pris

SKOR (SKORAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SKOR (SKORAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKORAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKORAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKORAI's tokenomics, kan du udforske SKORAI tokens live-pris!

Sådan køber du SKORAI Er du interesseret i at tilføje SKOR (SKORAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SKORAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SKORAI på MEXC nu!

SKOR (SKORAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SKORAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SKORAI prishistorikken nu!

SKORAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SKORAI måske er på vej hen? Vores SKORAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKORAI Tokens prisprediktion nu!

