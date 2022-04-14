SHROOMY (SHROOMY) Tokenomics Få vigtig indsigt i SHROOMY (SHROOMY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The Shroomy Project draws its inspiration from the majestic kingdom of fungi and the paradigm-shifting power of crypto. SHROOMY the token has found its home on Kraken's new Superchain L2 called Ink, where it seeks to cultivate a thriving community of purpose-driven mushroom lovers. SHROOMY itself is a simple ERC-20 token with no taxes or unusual functions. With plenty of AI and GameFi integration already in place, you can learn all about mycology while having fun with the growing community. Officiel hjemmeside: https://shroomy.io/ Block Explorer: https://explorer.inkonchain.com/token/0x0c5E2D1C98cd265C751e02F8F3293bC5764F9111

SHROOMY (SHROOMY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SHROOMY (SHROOMY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.058996 $ 0.058996 $ 0.058996 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.001961 $ 0.001961 $ 0.001961

SHROOMY (SHROOMY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SHROOMY (SHROOMY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHROOMY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHROOMY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

SHROOMY (SHROOMY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SHROOMY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

