SmarDex (SDEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i SmarDex (SDEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SmarDex (SDEX) Information SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. Officiel hjemmeside: https://smardex.io Hvidbog: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Block Explorer: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Køb SDEX nu!

SmarDex (SDEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SmarDex (SDEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.78M Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.24B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.40M Alle tiders Høj: $ 0.026941 Alle tiders Lav: $ 0.002610586990749239 Nuværende pris: $ 0.00474 Få mere at vide om SmarDex (SDEX) pris

SmarDex (SDEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SmarDex (SDEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SDEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SDEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SDEX's tokenomics, kan du udforske SDEX tokens live-pris!

Sådan køber du SDEX Er du interesseret i at tilføje SmarDex (SDEX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SDEX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SDEX på MEXC nu!

SmarDex (SDEX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SDEX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SDEX prishistorikken nu!

SDEX Prisprediktion Vil du vide, hvor SDEX måske er på vej hen? Vores SDEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SDEX Tokens prisprediktion nu!

