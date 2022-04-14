Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scotty AI (SCOTTYAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scotty AI (SCOTTYAI) Information Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Officiel hjemmeside: https://scottytheai.com/en Hvidbog: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Køb SCOTTYAI nu!

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scotty AI (SCOTTYAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 833.46K $ 833.46K $ 833.46K Alle tiders Høj: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 Alle tiders Lav: $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 $ 0.000206731525549929 Nuværende pris: $ 0.0004805 $ 0.0004805 $ 0.0004805 Få mere at vide om Scotty AI (SCOTTYAI) pris

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scotty AI (SCOTTYAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCOTTYAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCOTTYAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCOTTYAI's tokenomics, kan du udforske SCOTTYAI tokens live-pris!

Sådan køber du SCOTTYAI Er du interesseret i at tilføje Scotty AI (SCOTTYAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SCOTTYAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SCOTTYAI på MEXC nu!

Scotty AI (SCOTTYAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCOTTYAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCOTTYAI prishistorikken nu!

SCOTTYAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SCOTTYAI måske er på vej hen? Vores SCOTTYAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCOTTYAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!