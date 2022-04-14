S.C. Corinthians FT (SCCP) Tokenomics Få vigtig indsigt i S.C. Corinthians FT (SCCP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

S.C. Corinthians FT (SCCP) Information The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences. Officiel hjemmeside: https://socios.com/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388

S.C. Corinthians FT (SCCP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for S.C. Corinthians FT (SCCP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 138.50K $ 138.50K $ 138.50K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 577.20K $ 577.20K $ 577.20K Alle tiders Høj: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.02886 $ 0.02886 $ 0.02886 Få mere at vide om S.C. Corinthians FT (SCCP) pris

S.C. Corinthians FT (SCCP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for S.C. Corinthians FT (SCCP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCCP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCCP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCCP's tokenomics, kan du udforske SCCP tokens live-pris!

Sådan køber du SCCP Er du interesseret i at tilføje S.C. Corinthians FT (SCCP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SCCP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

S.C. Corinthians FT (SCCP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCCP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCCP prishistorikken nu!

SCCP Prisprediktion Vil du vide, hvor SCCP måske er på vej hen? Vores SCCP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCCP Tokens prisprediktion nu!

