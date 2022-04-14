Scallop (SCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scallop (SCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scallop (SCA) Information Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders. Officiel hjemmeside: https://scallop.io/ Hvidbog: https://docs.scallop.io/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x7016aae72cfc67f2fadf55769c0a7dd54291a583b63051a5ed71081cce836ac6::sca::SCA Køb SCA nu!

Scallop (SCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scallop (SCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.65M $ 12.65M $ 12.65M Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 120.52M $ 120.52M $ 120.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.25M $ 26.25M $ 26.25M Alle tiders Høj: $ 1.5473 $ 1.5473 $ 1.5473 Alle tiders Lav: $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 $ 0.06093134134943106 Nuværende pris: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Få mere at vide om Scallop (SCA) pris

Scallop (SCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scallop (SCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCA's tokenomics, kan du udforske SCA tokens live-pris!

Scallop (SCA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCA prishistorikken nu!

SCA Prisprediktion Vil du vide, hvor SCA måske er på vej hen? Vores SCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCA Tokens prisprediktion nu!

