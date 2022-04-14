SAITAMA (SAITAMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i SAITAMA (SAITAMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SAITAMA (SAITAMA) Information Saitama is a community-driven token / platform that wants to develop solutions to educate the next generation of investors and make crypto simple and safe for everyone. According to its whitepaper, it focuses on Gen Z investors, 93% of whom feel confused or frustrated when it comes to finance. Saitama’s vision is to provide them with content that teaches how money works while they invest, thereby opening opportunities for wealth creation. To achieve that, Saitama plans to develop its own ecosystem, including a marketplace, a smart wallet, an NFT-based launchpad platform, and a multi-channel content platform. Officiel hjemmeside: https://saitamatoken.com Hvidbog: https://www.saitamatoken.com/pdf/saitama_whitepaper.pdf Køb SAITAMA nu!

SAITAMA (SAITAMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SAITAMA (SAITAMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om SAITAMA (SAITAMA) pris

SAITAMA (SAITAMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SAITAMA (SAITAMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAITAMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAITAMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAITAMA's tokenomics, kan du udforske SAITAMA tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje SAITAMA (SAITAMA) til din portefølje?

SAITAMA (SAITAMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SAITAMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SAITAMA prishistorikken nu!

SAITAMA Prisprediktion Vil du vide, hvor SAITAMA måske er på vej hen? Vores SAITAMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAITAMA Tokens prisprediktion nu!

