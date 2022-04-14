ROGIN.AI (ROG) Tokenomics Få vigtig indsigt i ROGIN.AI (ROG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ROGIN.AI (ROG) Information To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. Officiel hjemmeside: https://rogin.ai Hvidbog: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b Køb ROG nu!

ROGIN.AI (ROG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROGIN.AI (ROG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.22M $ 14.22M $ 14.22M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 66.99M $ 66.99M $ 66.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 30 $ 30 $ 30 Alle tiders Lav: $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 Nuværende pris: $ 0.2123 $ 0.2123 $ 0.2123 Få mere at vide om ROGIN.AI (ROG) pris

ROGIN.AI (ROG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ROGIN.AI (ROG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROG's tokenomics, kan du udforske ROG tokens live-pris!

Sådan køber du ROG Er du interesseret i at tilføje ROGIN.AI (ROG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ROG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ROG på MEXC nu!

ROGIN.AI (ROG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ROG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ROG prishistorikken nu!

ROG Prisprediktion Vil du vide, hvor ROG måske er på vej hen? Vores ROG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROG Tokens prisprediktion nu!

