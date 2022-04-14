ROCK (ROCK) Tokenomics Få vigtig indsigt i ROCK (ROCK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ROCK (ROCK) Information Zenrock is building a simple but powerful blockchain primitive for omnichain key management comprised of a decentralized blockchain (zrChain), distributed MPC network (dMPC), and smart contracts (zrSign) for cross- chain protocols and wallets. Officiel hjemmeside: https://www.zenrockfoundation.io/ Hvidbog: https://docs.zenrocklabs.io/ Block Explorer: https://explorer.diamond.zenrocklabs.io/ Køb ROCK nu!

ROCK (ROCK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROCK (ROCK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 190.61M $ 190.61M $ 190.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.80M $ 22.80M $ 22.80M Alle tiders Høj: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Alle tiders Lav: $ 0.011979981481369108 $ 0.011979981481369108 $ 0.011979981481369108 Nuværende pris: $ 0.0228 $ 0.0228 $ 0.0228 Få mere at vide om ROCK (ROCK) pris

ROCK (ROCK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ROCK (ROCK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROCK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROCK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROCK's tokenomics, kan du udforske ROCK tokens live-pris!

ROCK (ROCK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ROCK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ROCK prishistorikken nu!

ROCK Prisprediktion Vil du vide, hvor ROCK måske er på vej hen? Vores ROCK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ROCK Tokens prisprediktion nu!

