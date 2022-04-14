RETARDIO (RETARDIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i RETARDIO (RETARDIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RETARDIO (RETARDIO) Information A memecoin with clown elements has NFTs on Solana. Officiel hjemmeside: https://retardio.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/6ogzHhzdrQr9Pgv6hZ2MNze7UrzBMAFyBBWUYp1Fhitx Køb RETARDIO nu!

RETARDIO (RETARDIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RETARDIO (RETARDIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.29M $ 28.29M $ 28.29M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 975.67M $ 975.67M $ 975.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.00M $ 29.00M $ 29.00M Alle tiders Høj: $ 0.14061 $ 0.14061 $ 0.14061 Alle tiders Lav: $ 0.010155685961242984 $ 0.010155685961242984 $ 0.010155685961242984 Nuværende pris: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Få mere at vide om RETARDIO (RETARDIO) pris

RETARDIO (RETARDIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RETARDIO (RETARDIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RETARDIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RETARDIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RETARDIO's tokenomics, kan du udforske RETARDIO tokens live-pris!

Sådan køber du RETARDIO Er du interesseret i at tilføje RETARDIO (RETARDIO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RETARDIO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RETARDIO på MEXC nu!

RETARDIO (RETARDIO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RETARDIO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RETARDIO prishistorikken nu!

RETARDIO Prisprediktion Vil du vide, hvor RETARDIO måske er på vej hen? Vores RETARDIO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RETARDIO Tokens prisprediktion nu!

