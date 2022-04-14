Render (RENDER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Render (RENDER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Render (RENDER) Information Officiel hjemmeside: https://rendernetwork.com/ Hvidbog: https://know.rendernetwork.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/rndrizKT3MK1iimdxRdWabcF7Zg7AR5T4nud4EkHBof Køb RENDER nu!

Render (RENDER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Render (RENDER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Samlet udbud $ 644.17M $ 644.17M $ 644.17M Cirkulerende forsyning $ 518.13M $ 518.13M $ 518.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.47B $ 2.47B $ 2.47B Alle tiders Høj: $ 11.877 $ 11.877 $ 11.877 Alle tiders Lav: $ 0.036763626053 $ 0.036763626053 $ 0.036763626053 Nuværende pris: $ 3.839 $ 3.839 $ 3.839 Få mere at vide om Render (RENDER) pris

Dybdegående Token-struktur af Render (RENDER) Dyk dybere ned i, hvordan RENDER tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Overview Render Network’s RENDER token underpins a decentralized GPU compute marketplace, facilitating payments, incentives, and governance. The tokenomics have evolved, especially with the migration from Ethereum (RNDR) to Solana (RENDER), and are governed by a series of community-approved proposals (notably RNP-001, RNP-003, RNP-006, RNP-013, and RNP-015). Issuance Mechanism Burn-Mint Equilibrium (BME) Model:

RENDER operates under a BME model, where tokens are minted and burned to balance network demand and supply. Emissions: New tokens are emitted on a predictable, declining schedule, with specifics governed by community proposals. Solana Migration: An additional ~107.38 million tokens are being issued on Solana over ten years, distributed as rewards per an emission schedule. First-Year Emissions (2024): ~9.13 million RENDER minted. Second-Year Emissions (2025): ~5.90 million RENDER scheduled.

RENDER operates under a BME model, where tokens are minted and burned to balance network demand and supply. Allocation Mechanism Initial and Ongoing Allocations Allocation Category % of Total Supply Details Public Sale 25% Sold in October 2017; included a 20% Genesis Bonus. RNDR Reserve 10% For user acquisition, bonuses, airdrops, and future allocations. Foundation/Operations ~49.15% (of emissions) For operations, grants, R&D, and growth. Node Operators ~25.42% (of emissions) Rewards for completing jobs; ~90,000 RENDER/month in year two. Creators/AI Clients ~25.42% (of emissions) Rebates for requesting services; distributed to a creator pool. Community Upgrade Rewards ~12.49% (of emissions) Incentives for network upgrades. Epoch-Based Distribution: Emissions are allocated weekly (epoch), with possible adjustments via governance. Usage and Incentive Mechanism Node Operators:

Earn RENDER for providing GPU compute power and completing jobs.

Earn RENDER for providing GPU compute power and completing jobs. Creators/Clients:

Pay for rendering/compute jobs in RENDER (or fiat, converted to RENDER and burned), and may receive rebates.

Pay for rendering/compute jobs in RENDER (or fiat, converted to RENDER and burned), and may receive rebates. Token Burning:

RENDER used for job payments is burned, reducing supply and rewarding contributors.

RENDER used for job payments is burned, reducing supply and rewarding contributors. Predictable Pricing:

Jobs can be priced in fiat, with real-time conversion to RENDER. Locking and Unlocking Mechanism Vesting and Unlocks:

Emissions and allocations follow a predefined schedule, with tokens distributed over time to various stakeholders.

Emissions and allocations follow a predefined schedule, with tokens distributed over time to various stakeholders. No Immediate Unlock Table:

While detailed unlock events are not available in the latest data, emissions are transparently scheduled and governed by proposals (see RNP-003, RNP-006).

While detailed unlock events are not available in the latest data, emissions are transparently scheduled and governed by proposals (see RNP-003, RNP-006). Foundation and Community Allocations:

Tokens accrue to the Foundation or are distributed per the emission schedule, with some reserved for future use and held in custody/escrow. Migration and Upgrades ETH to SOL Migration:

Users can upgrade RNDR (ERC-20) to RENDER (Solana) at a 1:1 ratio via the official upgrade portal.

Users can upgrade RNDR (ERC-20) to RENDER (Solana) at a 1:1 ratio via the official upgrade portal. Legacy and Future Supply:

Legacy RNDR tokens are being phased out, with oversupply on the old contract to be burned. Summary Table: RENDER Token Supply & Allocation Metric Value (approx.) Circulating Supply 156 million RENDER Total Supply 522 million RENDER Max Supply 536 million RENDER References RNP-003: Emission Schedule

RNP-006: Emissions Update

Token Metrics Summary

Official Upgrade Portal Key Takeaways RENDER’s tokenomics are designed for long-term sustainability, balancing supply via burn-mint mechanisms and predictable emissions.

Incentives are aligned for both supply (node operators) and demand (creators/clients) sides.

Governance and transparency are central, with all major changes subject to community proposals and votes.

Unlocking and vesting are managed via emission schedules, with no evidence of abrupt or large unlocks that could destabilize the ecosystem. For the most current and granular unlock data, refer to the official governance proposals and the Render Foundation’s public disclosures.

Render (RENDER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Render (RENDER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RENDER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RENDER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RENDER's tokenomics, kan du udforske RENDER tokens live-pris!

Render (RENDER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RENDER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RENDER prishistorikken nu!

RENDER Prisprediktion Vil du vide, hvor RENDER måske er på vej hen? Vores RENDER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RENDER Tokens prisprediktion nu!

