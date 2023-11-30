Reental (REENTAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Reental (REENTAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Reental (REENTAL) Information Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets. Officiel hjemmeside: https://www.reental.co/en Hvidbog: https://assets-global.website-files.com/64883b1804f368bf8575ed2e/6543cb8842688212d1d702a3_White_Paper_Reental_V_1.0_-_ENG_30.11.2023.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x27Ab6E82F3458eDbC0703DB2756391B899Ce6324 Køb REENTAL nu!

Reental (REENTAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Reental (REENTAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.58M $ 36.58M $ 36.58M Alle tiders Høj: $ 0.4168 $ 0.4168 $ 0.4168 Alle tiders Lav: $ 0.18146757949339948 $ 0.18146757949339948 $ 0.18146757949339948 Nuværende pris: $ 0.1829 $ 0.1829 $ 0.1829 Få mere at vide om Reental (REENTAL) pris

Reental (REENTAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Reental (REENTAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REENTAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REENTAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REENTAL's tokenomics, kan du udforske REENTAL tokens live-pris!

Reental (REENTAL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for REENTAL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk REENTAL prishistorikken nu!

REENTAL Prisprediktion Vil du vide, hvor REENTAL måske er på vej hen? Vores REENTAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REENTAL Tokens prisprediktion nu!

