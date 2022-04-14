READY (READY) Tokenomics Få vigtig indsigt i READY (READY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

READY (READY) Information READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge. Officiel hjemmeside: https://bravoready.com Hvidbog: https://litepaper.bravoready.com/ready-litepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/HKJHsYJHMVK5VRyHHk5GhvzY9tBAAtPvDkZfDH6RLDTd Køb READY nu!

READY (READY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for READY (READY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Alle tiders Høj: $ 0.059 $ 0.059 $ 0.059 Alle tiders Lav: $ 0.002047589934045938 $ 0.002047589934045938 $ 0.002047589934045938 Nuværende pris: $ 0.003296 $ 0.003296 $ 0.003296 Få mere at vide om READY (READY) pris

READY (READY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for READY (READY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal READY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange READY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår READY's tokenomics, kan du udforske READY tokens live-pris!

