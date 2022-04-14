Rabi (RABI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rabi (RABI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rabi (RABI) Information The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. Officiel hjemmeside: https://rabi.foundation/ Hvidbog: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 Køb RABI nu!

Rabi (RABI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rabi (RABI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 278.70K $ 278.70K $ 278.70K Alle tiders Høj: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 Alle tiders Lav: $ 0.000294105728157673 $ 0.000294105728157673 $ 0.000294105728157673 Nuværende pris: $ 0.0002787 $ 0.0002787 $ 0.0002787 Få mere at vide om Rabi (RABI) pris

Rabi (RABI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rabi (RABI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RABI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RABI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RABI's tokenomics, kan du udforske RABI tokens live-pris!

