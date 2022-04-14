Qlindo (QLINDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Qlindo (QLINDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Qlindo (QLINDO) Information Qlindo (QLINDO) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the QLINDO protocol and custom state channels, Qlindo is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Officiel hjemmeside: https://qlindo.io/ Hvidbog: https://qlindoblob.blob.core.windows.net/files/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e Køb QLINDO nu!

Qlindo (QLINDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Qlindo (QLINDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M Alle tiders Høj: $ 1 $ 1 $ 1 Alle tiders Lav: $ 0.000051242504316572 $ 0.000051242504316572 $ 0.000051242504316572 Nuværende pris: $ 0.0009989 $ 0.0009989 $ 0.0009989 Få mere at vide om Qlindo (QLINDO) pris

Qlindo (QLINDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Qlindo (QLINDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QLINDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QLINDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QLINDO's tokenomics, kan du udforske QLINDO tokens live-pris!

Sådan køber du QLINDO Er du interesseret i at tilføje Qlindo (QLINDO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe QLINDO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber QLINDO på MEXC nu!

Qlindo (QLINDO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for QLINDO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk QLINDO prishistorikken nu!

QLINDO Prisprediktion Vil du vide, hvor QLINDO måske er på vej hen? Vores QLINDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QLINDO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!