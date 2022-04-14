PLAYZAP (PZP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PLAYZAP (PZP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

PLAYZAP (PZP) Information

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

Officiel hjemmeside:
https://www.playzap.games/
Hvidbog:
https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome
Block Explorer:
https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb

PLAYZAP (PZP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLAYZAP (PZP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 927.99K
Samlet udbud
$ 150.00M
Cirkulerende forsyning
$ 85.85M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.62M
Alle tiders Høj:
$ 0.1221
Alle tiders Lav:
$ 0.005804200578816588
Nuværende pris:
$ 0.01081
PLAYZAP (PZP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PLAYZAP (PZP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PZP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PZP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PZP's tokenomics, kan du udforske PZP tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.