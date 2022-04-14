PLAYZAP (PZP) Tokenomics Få vigtig indsigt i PLAYZAP (PZP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PLAYZAP (PZP) Information PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. Officiel hjemmeside: https://www.playzap.games/ Hvidbog: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Block Explorer: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Køb PZP nu!

PLAYZAP (PZP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLAYZAP (PZP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 927.99K $ 927.99K $ 927.99K Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Alle tiders Høj: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 Alle tiders Lav: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 Nuværende pris: $ 0.01081 $ 0.01081 $ 0.01081 Få mere at vide om PLAYZAP (PZP) pris

PLAYZAP (PZP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PLAYZAP (PZP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PZP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PZP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PZP's tokenomics, kan du udforske PZP tokens live-pris!

Sådan køber du PZP Er du interesseret i at tilføje PLAYZAP (PZP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PZP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PZP på MEXC nu!

PLAYZAP (PZP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PZP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PZP prishistorikken nu!

PZP Prisprediktion Vil du vide, hvor PZP måske er på vej hen? Vores PZP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PZP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!