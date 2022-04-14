Pyth Network (PYTH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pyth Network (PYTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pyth Network (PYTH) Information The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. Officiel hjemmeside: https://pyth.network/ Hvidbog: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Køb PYTH nu!

Pyth Network (PYTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pyth Network (PYTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 696.32M $ 696.32M $ 696.32M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Alle tiders Høj: $ 4 $ 4 $ 4 Alle tiders Lav: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Nuværende pris: $ 0.1211 $ 0.1211 $ 0.1211 Få mere at vide om Pyth Network (PYTH) pris

Pyth Network (PYTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pyth Network (PYTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PYTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PYTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PYTH's tokenomics, kan du udforske PYTH tokens live-pris!

Sådan køber du PYTH Er du interesseret i at tilføje Pyth Network (PYTH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PYTH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PYTH på MEXC nu!

Pyth Network (PYTH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PYTH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PYTH prishistorikken nu!

PYTH Prisprediktion Vil du vide, hvor PYTH måske er på vej hen? Vores PYTH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PYTH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!