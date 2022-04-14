Pyth Network (PYTH) Tokenomics

Pyth Network (PYTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata
Pyth Network (PYTH) Information

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Officiel hjemmeside:
https://pyth.network/
Hvidbog:
https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3

Pyth Network (PYTH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pyth Network (PYTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 696.32M
$ 696.32M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 5.75B
$ 5.75B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.21B
$ 1.21B
Alle tiders Høj:
$ 4
$ 4
Alle tiders Lav:
$ 0.08123667498284516
$ 0.08123667498284516
Nuværende pris:
$ 0.1211
$ 0.1211

Pyth Network (PYTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pyth Network (PYTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PYTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PYTH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PYTH's tokenomics, kan du udforske PYTH tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

