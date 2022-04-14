Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vulcan Forged PYR (PYR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vulcan Forged PYR (PYR) Information Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Officiel hjemmeside: https://vulcanforged.com/ Hvidbog: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vulcan Forged PYR (PYR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.89M $ 47.89M $ 47.89M Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 44.18M $ 44.18M $ 44.18M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.19M $ 54.19M $ 54.19M Alle tiders Høj: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Alle tiders Lav: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Nuværende pris: $ 1.0838 $ 1.0838 $ 1.0838 Få mere at vide om Vulcan Forged PYR (PYR) pris

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vulcan Forged PYR (PYR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PYR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PYR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PYR's tokenomics, kan du udforske PYR tokens live-pris!

