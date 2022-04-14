PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i PUNDIAI (PUNDIAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PUNDIAI (PUNDIAI) Information Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Officiel hjemmeside: https://pundi.ai/ Hvidbog: https://pundi.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef Køb PUNDIAI nu!

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PUNDIAI (PUNDIAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.81M $ 32.81M $ 32.81M Samlet udbud $ 18.93M $ 18.93M $ 18.93M Cirkulerende forsyning $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 88.01M $ 88.01M $ 88.01M Alle tiders Høj: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 Alle tiders Lav: $ 3.6911663557539844 $ 3.6911663557539844 $ 3.6911663557539844 Nuværende pris: $ 4.6493 $ 4.6493 $ 4.6493 Få mere at vide om PUNDIAI (PUNDIAI) pris

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PUNDIAI (PUNDIAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUNDIAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUNDIAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUNDIAI's tokenomics, kan du udforske PUNDIAI tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje PUNDIAI (PUNDIAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PUNDIAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

PUNDIAI (PUNDIAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PUNDIAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PUNDIAI prishistorikken nu!

PUNDIAI Prisprediktion Vil du vide, hvor PUNDIAI måske er på vej hen? Vores PUNDIAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUNDIAI Tokens prisprediktion nu!

