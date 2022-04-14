BobaCat (PSPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BobaCat (PSPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BobaCat (PSPS) Information BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes. Officiel hjemmeside: https://www.bobacat.io/ Hvidbog: https://bobacat.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78 Køb PSPS nu!

BobaCat (PSPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BobaCat (PSPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 577.17M $ 577.17M $ 577.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Alle tiders Høj: $ 0.09789 $ 0.09789 $ 0.09789 Alle tiders Lav: $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 Nuværende pris: $ 0.00432 $ 0.00432 $ 0.00432 Få mere at vide om BobaCat (PSPS) pris

BobaCat (PSPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BobaCat (PSPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSPS's tokenomics, kan du udforske PSPS tokens live-pris!

Sådan køber du PSPS Er du interesseret i at tilføje BobaCat (PSPS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PSPS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PSPS på MEXC nu!

BobaCat (PSPS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PSPS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PSPS prishistorikken nu!

PSPS Prisprediktion Vil du vide, hvor PSPS måske er på vej hen? Vores PSPS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PSPS Tokens prisprediktion nu!

