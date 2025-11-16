PINGPONG (PINGPONG) Tokenomics

PINGPONG (PINGPONG) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PINGPONG (PINGPONG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:05:56 (UTC+8)
PINGPONG (PINGPONG) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PINGPONG (PINGPONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 33.04M
$ 33.04M$ 33.04M
Alle tiders Høj:
$ 0.1597
$ 0.1597$ 0.1597
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.03304
$ 0.03304$ 0.03304

PINGPONG (PINGPONG) Information

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

Officiel hjemmeside:
https://www.pingpong.build/
Hvidbog:
https://www.pingpong.build/PINGPONG%20Whitepaper%20v0.1.3.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x3ecb529752dec6c6ab08fd83e425497874e21d49

PINGPONG (PINGPONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PINGPONG (PINGPONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PINGPONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PINGPONG tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PINGPONG's tokenomics, kan du udforske PINGPONG tokens live-pris!

