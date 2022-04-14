PinLink (PIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PinLink (PIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

PinLink (PIN) Information

PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets.

Officiel hjemmeside:
https://pinlink.ai/
Hvidbog:
https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4

PinLink (PIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PinLink (PIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 76.10M
$ 76.10M
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 88.21M
$ 88.21M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 86.28M
$ 86.28M
Alle tiders Høj:
$ 3.002
$ 3.002
Alle tiders Lav:
$ 0.02473960858913392
$ 0.02473960858913392
Nuværende pris:
$ 0.8628
$ 0.8628

PinLink (PIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PinLink (PIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PIN's tokenomics, kan du udforske PIN tokens live-pris!

Sådan køber du PIN

Er du interesseret i at tilføje PinLink (PIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

PinLink (PIN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor PIN måske er på vej hen? Vores PIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.