PinLink (PIN) Information PinLink is the first RWA-Tokenized DePIN platform, empowering users with fractionalized ownership of DePIN assets. Officiel hjemmeside: https://pinlink.ai/ Hvidbog: https://pinlink.ai/Technical-Document.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e44f3f609ff5aa4819b323fd74690f07c3607c4 Køb PIN nu!

PinLink (PIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PinLink (PIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76.10M $ 76.10M $ 76.10M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 88.21M $ 88.21M $ 88.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 86.28M $ 86.28M $ 86.28M Alle tiders Høj: $ 3.002 $ 3.002 $ 3.002 Alle tiders Lav: $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 $ 0.02473960858913392 Nuværende pris: $ 0.8628 $ 0.8628 $ 0.8628 Få mere at vide om PinLink (PIN) pris

PinLink (PIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PinLink (PIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIN's tokenomics, kan du udforske PIN tokens live-pris!

Sådan køber du PIN Er du interesseret i at tilføje PinLink (PIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PIN på MEXC nu!

PinLink (PIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PIN prishistorikken nu!

PIN Prisprediktion Vil du vide, hvor PIN måske er på vej hen? Vores PIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIN Tokens prisprediktion nu!

